В Париже в ходе беспорядков задержали 80 человек

В Париже в ходе массовых беспорядков в ночь на воскресенье, 2 июля, задержали 80 человек, сообщает телеканал BFM TV. Пока французская столица является одной из ключевых арен противостояния полиции и протестующих, участников беспорядков арестовывают также в других крупных городах. В Марселе задержаны 55 человек, а в Ницце - 32 человека.

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Из Парижа поступают сообщения о том, что в руках у протестующих замечено огнестрельное оружие. Ранее глава Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель призвал отключить интернет на время протестов. Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа.

Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады.