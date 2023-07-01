Мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю москвичку в лесу

Мужчина напал на 17-летнюю москвичку в лесу и попытался изнасиловать, сообщает Telegram-канал «112». Злоумышленник подошел к девушке во время того, как она гуляла с собакой.

Незнакомец сказал жертве, что заблудился и хочет попасть в Люберцы. Затем он начал хватать девушку и пытаться потрогать ее под одеждой. Пострадавшая вырвалась и убежала, однако злоумышленник догнал ее и схватил. Девушку спасла собака. Она отреагировала на крик хозяйки и кинулась на насильника.

Мужчина убежал с места событий, девушка вернулась домой и рассказала о случившемся матери. Сейчас нападавшего разыскивает полиция.