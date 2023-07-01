Россиянин с арбалетом взял в плен приятеля и его 14-летнего сына

В Приморском крае задержан ранее неоднократно судимый мужчина по делу о пленении приятеля и его несовершеннолетнего сына. Об этом сообщается на МВД России.

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Инцидент произошел в поселке Витязь Хасанского округа. 37-летний местный житель доложил в полицию, что ночью на базе отдыха его вместе с 14-летним сыном незаконно удерживал знакомый, угрожая арбалетом. Известно, что подростка злоумышленник вывез в лес раньше, привязал к дереву и впоследствии шантажировал этим отца, а также вымогал деньги.

Мальчику удалось сбежать, позднее подозреваемый скрылся. Отмечается, что ранее у него с потерпевшим возник имущественный спор. Полиция установила местонахождение россиянина и доставила в отдел. Мужчина дал признательные показания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «г, д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса РФ.