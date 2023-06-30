Осужденная за сепаратизм жительница Лисичанска рассказала о методах допроса СБУ

Женщине поставили условие: отказаться от брата и взамен получить свободу. Ее посадили спиной к сотрудникам СБУ. Затем сказали, что приведут оператора, и она должна будет сказать, что ее брат – террорист и что если бы я его встретила, то сама в него выстрелила бы и покончила с этим «грязным пятном на семье».