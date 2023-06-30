Осужденная за сепаратизм жительница Лисичанска рассказала о методах допроса СБУ
Жительница освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Ольга Рудая, приговоренная украинским судом к пожизненному заключению и позже обменянная Киевом, рассказала о методах допроса Службы безопасности Украины (СБУ).
Рудая была арестована 18 февраля 2019 года. По ее словам, сотрудники СБУ рассчитывали на то, что женщина «сдаст» своего брата.
«Он с 2014 года воюет за Луганскую Народную Республику и воюет по сей день, и слава богу выжил», — отметила собеседница агентства.
Женщине поставили условие: отказаться от брата и взамен получить свободу. Ее посадили спиной к сотрудникам СБУ. Затем сказали, что приведут оператора, и она должна будет сказать, что ее брат – террорист и что если бы я его встретила, то сама в него выстрелила бы и покончила с этим «грязным пятном на семье».
«Я сказала, что этого не будет. Потому что я не считаю, что мой брат — террорист и никогда этого не скажу», — рассказала Рудая.