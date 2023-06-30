На Сочи обрушился ураган и смерч

Вечером 30 июня на Сочи обрушились ураган, сильная гроза и смерч. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Огромный столб ветра над Черным морем отчётливо видно из города. Это произошло накануне объявления штормового предупреждения в Сочи и во всём Краснодарском крае. Ожидается, что ливни с грозой и градом не пройдут до 1 июля.

«Кроме того, на реках Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов, а также Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и Новороссийска ожидается подъем уровня воды», – сообщили синоптики.

В связи с непогодой жителям и гостям Сочи рекомендовали избегать отдыха у воды. Уточняется, что есть вероятность схода селевых потоков, а также усиление шквалистого ветра до 15-17 м/с.