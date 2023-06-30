Очевидец рассказал о стрельбе в аэропорту Кишинева

Один из очевидцев стрельбы в аэропорту Кишинева рассказал подробности произошедшего. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, злоумышленник сделал восемь выстрелов. Как уточнил мужчина, стрельба началась сразу, как очевидец вошёл в аэропорт. После этого всех посетителей попросили эвакуироваться.

«Все сотрудники сказали всем выходить из аэропорта. <...> Выстрелов было восемь – сперва четыре, потом еще четыре. Стреляли с конца, на выходе, я оттуда услышал хлопки», – сообщил он.

Мужчина также подтвердил информацию, что стрельба началась после того, как злоумышленника не стали пускать в аэропорт.