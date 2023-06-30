Украинский БПЛА попытался атаковать приграничный российский регион

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

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По информации канала, беспилотник самолетного типа был запущен утром 30 июня. Аппарат был обнаружен в небе над российско-украинской границей.

Пограничники приземлили аппарат с помощью антидронового ружья в районе села Горналь. По данным из открытых источников, окраина этого села находится в трехстах метрах от государственной границы. Пострадавших нет.