Премьер Молдавии Речан: стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
Об этом он написал в своих соцсетях.
«43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдавии по соображениям безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.
После этого, добавил Речан, мужчина застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности.
Кроме того, ещё один человек получил ранения.
По факту стрельбы в аэропорту Кишинёва возбуждено уголовное дело о теракте.