Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдавии по соображениям безопасности», — приводит сообщение РИА Новости.

После этого, добавил Речан, мужчина застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности.

Кроме того, ещё один человек получил ранения.