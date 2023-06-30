Момент взрыва резервуара на нефтегазодобывающем управлении «Елховнефть» в Татарстане сняли на видео. Ролик опубликован в пятницу, 30 июня, в Telegram -канале Mash.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. В результате погибли два человека — сотрудники предприятия, занимавшиеся очисткой емкости. Уточняется, что они скончались на месте.