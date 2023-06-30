МВД Молдавии сообщило о двух жертвах стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина убил двух человек. Как сообщает местное издание PulsMedia, одной из жертв стал пограничник, по которому изначально и открыл стрельбу злоумышленник.

В данный момент мужчина забаррикадировался в одном из зданий аэропорта. Уточняется, что он взял нескольких заложников. Правоохранительные органы Молдавии готовятся к штурму.