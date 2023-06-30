Из-за стрельбы в аэропорту Кишинева погибло два человека
Согласно имеющейся информации, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина убил двух человек. Как сообщает местное издание PulsMedia, одной из жертв стал пограничник, по которому изначально и открыл стрельбу злоумышленник.
В данный момент мужчина забаррикадировался в одном из зданий аэропорта. Уточняется, что он взял нескольких заложников. Правоохранительные органы Молдавии готовятся к штурму.
По имеющимся данным, стрельбу открыл иностранец, которому запретили въезд в Молдавию.
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