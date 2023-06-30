Первый канал обратился в СК из-за жеста ребенка о помощи

Редакция телепрограммы «Мужское/Женское» сообщила, что в Следственный комитет России было отправлено обращение по факту жеста о помощи, который показала в камеру восьмилетняя девочка. Об этом редакция сообщила в своём Telegram-канале.

«Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в следственный комитет России по г. Москве. В данный момент следственным комитетом проводится проверка данной семьи», – сказано в сообщении.

Ранее в эфир вышла программа «Сутяжники», в ходе которой съёмочная группа взяла интервью у восьмилетней девочки. Во время разговора ребёнок рассказал о ситуации в семье, а также о любви к матери. Одновременно с этим девочка несколько раз повторила в камеру жест, который является международной просьбой о помощи при домашнем насилии.