Напомним, сегодня стало известно, что Ефремов, известный пристрастием к алкоголю, был обнаружен случайным прохожим вчера около пяти часов утра на асфальте под балконом его собственной квартиры в Москве. Пострадавший получил серьёзные травмы, но был в сознании и заявил, что в падении виновата случайность, при этом сообщил, что ему что-то "нашептали соседи". Рядом с ним лежала сковородка.