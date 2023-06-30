Появилось видео срочной госпитализации сына Михаила Ефремова после падения с балкона
Появилось видео, на котором карета "скорой помощи" госпитализирует актёра Николая Ефремова, сына отбывающего тюремный срок Михаила Ефремова, после загадочного падения с балкона, расположенного на третьем этаже. Запись публикуют "Известия".
Напомним, сегодня стало известно, что Ефремов, известный пристрастием к алкоголю, был обнаружен случайным прохожим вчера около пяти часов утра на асфальте под балконом его собственной квартиры в Москве. Пострадавший получил серьёзные травмы, но был в сознании и заявил, что в падении виновата случайность, при этом сообщил, что ему что-то "нашептали соседи". Рядом с ним лежала сковородка.
Ефремов снимался в ряде крупных проектов, включая фильмы "Снегирь" (2009), "Бессмертные" и "Духless", атакже сериал "Белая гвардия".