Спрятанный в коллекторе беспилотник нашли неподалеку от московского аэропорта
Беспилотный летательный аппарат, спрятанный в заброшенном коллекторе, нашли в нескольких километрах от московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, оснащенный двойной камерой беспилотник был найден у Зеленограда, неподалеку от Ленинградского шоссе — его обнаружил работавший в поле тракторист.
Прибывшие на место полицейские установили, что найденный аппарат — квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual, стоимость которого варьируется от 500 тысяч до миллиона рублей. Взрывных устройств на дроне обнаружено не было, подробности произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что беспилотник с камерой и флешкой рухнул возле Центра научно-технической информации Минэнерго России в подмосковных Люберцах. Каких-либо идентификационных обозначений на дроне не нашли.