Беспилотный летательный аппарат, спрятанный в заброшенном коллекторе, нашли в нескольких километрах от московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, оснащенный двойной камерой беспилотник был найден у Зеленограда, неподалеку от Ленинградского шоссе — его обнаружил работавший в поле тракторист.

Прибывшие на место полицейские установили, что найденный аппарат — квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual, стоимость которого варьируется от 500 тысяч до миллиона рублей. Взрывных устройств на дроне обнаружено не было, подробности произошедшего выясняются.