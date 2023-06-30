Московского адвоката будут судить за угрозы убить прокурора

Дело в отношении 55-летнего мужчины расследуется по статье "Угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде". Обвиняемый содержится под стражей.

По данным ведомства, 27-летний житель Подмосковья подошел на платформе к женщине и попросил с ней сфотографироваться. Та не согласилась, после чего мужчина достал нож и начал угрожать ей и ее супругу убийством. Пострадавшие восприняли угрозу реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратились с заявлением в правоохранительные органы.