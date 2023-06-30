У сына Михаила Ефремова Николая развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Как сообщает Telegram-канал Mash, актер потерял много крови из-за перелома таза и бедра — врачи борются за его жизнь.

Медики диагностировали у 31-летнего Николая тяжелую анемию. Он находится на вазотропной поддержке. Врачам приходится вводить большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление. Без этого актер может умереть.

Сейчас Ефремов-младший находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Полученные повреждения оцениваются как крайне тяжелые.