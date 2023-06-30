Число отравившихся в ресторане Петербурга выросло до 95

Число человек, отравившихся в ресторане Grand Bianco в Петербурге, выросло до 95, сообщила в пятницу пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд"), расположенном по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом №36 в период с 24 июня по 29 июня пострадало 95 человек (76 детей и 19 взрослых)", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах Петербурга остаются на лечении пять детей и один взрослый.