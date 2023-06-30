Сын Ефремова находится в коме на ИВЛ

Сын актера Михаила Ефремова Николай находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, повреждения оцениваются как крайне тяжелые, есть угроза жизни мужчины.

Утверждается, что в больницу актер поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения. В ходе двух операций ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. От полученных травм у Ефремова-младшего открылось сильное кровотечение.

Если мужчина выживет, то, по словам медиков, его ждет тяжелая реабилитация, есть опасность остаться инвалидом из-за перелома таза.

Об инциденте стало известно 30 июня.