Суд арестовал опекуна, обвиняемую в убийстве ребенка в Екатеринбурге
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Веронику Наумову, опекуна найденного погибшим шестилетнего мальчика, до 26 августа. Об этом сообщает ТАСС.
Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов пригласили лишь на оглашение резолютивной части решения. Наумовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ: об убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.
В Следственном комитете подчеркнули, что женщина не признала свою вину в убийстве — она утверждает, что ребенок погиб в результате несчастного случая.
Напомним, что Наумова заявила о пропаже ребенка в понедельник, 26 июня. Женщина заявила правоохранителям, что мальчик якобы ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге.
В четверг, 29 июня, тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. Эксперты установили, что ребенок скончался еще несколько месяцев назад. Точную причину и давность смерти установят в ходе судебной экспертизы.
По версии следователей, женщина скрывала смерть ребенка перед сотрудниками социальных служб и продолжала получать пособие. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников органов опеки — правоохранители считают, что они не предприняли усилий для выяснения обстоятельств жизни мальчика в семье.
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