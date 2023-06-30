Суд арестовал опекуна, обвиняемую в убийстве ребенка в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Веронику Наумову, опекуна найденного погибшим шестилетнего мальчика, до 26 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов пригласили лишь на оглашение резолютивной части решения. Наумовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК РФ: об убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат.

В Следственном комитете подчеркнули, что женщина не признала свою вину в убийстве — она утверждает, что ребенок погиб в результате несчастного случая.

Напомним, что Наумова заявила о пропаже ребенка в понедельник, 26 июня. Женщина заявила правоохранителям, что мальчик якобы ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге.

В четверг, 29 июня, тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. Эксперты установили, что ребенок скончался еще несколько месяцев назад. Точную причину и давность смерти установят в ходе судебной экспертизы.