Озвучена новая причина взрыва «Титана»

Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Роман озвучил новую причину взрыва батискафа «Титан». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Press.

По словам эксперта, продолговатая конструкция подводного аппарата, а также повторяющиеся многолетние нагрузки, вызванные давлением воды в ходе погружений, привели к образованию микротрещин. Каждая экспедиция «Титана» формировала в корпусе толщиной около 12 сантиметров крошечные трещины. Поначалу они могли быть незаметными и незначительными, однако спустя время достигли критического предела — быстрого и неконтролируемого роста.

Кроме того, сама форма батискафа могла увеличить давление. Например, сфера имеет «идеальную форму», поскольку давление воды в таком случае будет одинаково со всех сторон.