Полиция Таиланда завершила расследование отравления 14 человек цианидами

Полиция завершила расследование по делу об отравлении со смертельным исходом по меньшей мере 14 человек цианидами (солями синильной кислоты). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя начальника полиции.

По его информации, Сарарат Рангсивуттхапхон, совершившая серию убийств с 2015 по 2023 год, была должником большинства своих жертв, а у некоторых она похитила личное имущество. Как утверждает полиция, женщина так и не созналась в преступлении, но подтвердила использование ею цианида. Против нее выдвинуто 80 обвинений, включая отравление цианидами, подделку документов, кражу и преднамеренное убийство, которое в Таиланде карается смертной казнью, утверждает агентство.

Заместитель начальника таиландской полиции отметил, что теперь будут установлены более строгие правила доступа к цианиду.

Сарарат Рангсивуттхапхон была задержана 28 апреля. Ее жертвами стали 14 человек из восьми провинций. На момент задержания женщина была на четвертом месяце беременности.