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Преподаватель российского вуза перевел мошенникам три миллиона рублей

В Москве мошенники за три дня убедили завкафедрой РХТУ имени Д.И. Менделеева перевести им более трех миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преподаватель вуза перевел мошенникам три миллиона рублей
© Unsplash

Преподавателю позвонил аферист. Представившись сотрудником полиции, он сказал сотруднику вуза, что кто-то оформил на него кредит на сумму 3,5 миллиона рублей. После этого потерпевшему позвонила женщина. Незнакомка заявила, что работает в Центробанке, и предложила преподавателю обналичить деньги и перевести их на другие счета.

Мошенники убедили мужчину купить телефон и завести новую сим-карту для общения. Переведя более трех миллионов рублей на разные счета, сотрудник вуза осознал, что его обманули, и написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер спас пенсионерку от мошенников и сохранил ее 115 тысяч рублей.

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