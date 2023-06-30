Убившая годовалого сына москвичка страдала психическим расстройством

Подозреваемая в убийстве своего годовалого сына москвичка страдала психическим расстройством. Об этом стало известно в пятницу, 30 июня.

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По данным «Вечерней Москвы», зимой 2023 года ей был поставлен диагноз — острое полиморфное психотическое расстройство. Чаще всего оно проявляется в виде психоза.

После убийства, женщину в невменяемом состоянии доставили в психиатрическое учреждение. В связи с этим в ближайшее время суд не будет рассматривать ей избрание меры пресечения.

Также по данным СМИ, родители мужа, который старше ее на 14 лет, были против этого брака. Пара познакомилась давно и долгое время жила в Подмосковье. В Москву они переехали совсем недавно.

Родные мужа горе-матери, отговаривали его от брака, из-за того, что ее родители имели пагубные привычки, пишет «МК».