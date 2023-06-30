Убившая годовалого сына москвичка страдала психическим расстройством

Убившая годовалого сына москвичка на Онежской улице страдала психическим расстройством
Подозреваемая в убийстве своего годовалого сына москвичка страдала психическим расстройством. Об этом стало известно в пятницу, 30 июня.
По данным «Вечерней Москвы», зимой 2023 года ей был поставлен диагноз — острое полиморфное психотическое расстройство. Чаще всего оно проявляется в виде психоза.
После убийства, женщину в невменяемом состоянии доставили в психиатрическое учреждение. В связи с этим в ближайшее время суд не будет рассматривать ей избрание меры пресечения.
Также по данным СМИ, родители мужа, который старше ее на 14 лет, были против этого брака. Пара познакомилась давно и долгое время жила в Подмосковье. В Москву они переехали совсем недавно.
Родные мужа горе-матери, отговаривали его от брака, из-за того, что ее родители имели пагубные привычки, пишет «МК».
Трагедия, о которой идет речь, произошла днем ранее, 29 июня. В четверг вечером на Онежской улице 23-летняя женщина жестоко убила своего десятимесячного сына. После этого она попыталась лишить жизни своего мужа.