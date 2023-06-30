Вулкан Шивелуч повторно за трое суток выбросил столб пепла

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) спустя трое суток после последнего выброса пепла на вулкане Шивелуч до 3 км зафиксировали повторный пепловый столб на такую же высоту. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

© NASA

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 30 июня был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3 000 м при высоте самого исполина - 3 283 м", - говорится в сообщении. Ранее 27 июня вулкан выбросил столб пепла на такую же высоту.

По информации специалистов, пепел состоит в основном из осколков вулканического стекла и физически идентичен пеплу, который образуется при извержениях вулканов. Пепловый шлейф распространяется в западном направлении. На пути его следования населенных пунктов нет. Но при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла на территории Усть-Камчатского и Мильковского муниципальных районов.

МЧС рекомендует не приближаться к вулкану на расстоянии ближе, чем на 25 км. Руководителям туристических фирм рекомендуется воздержаться от выхода на маршрут в районе вулкана Шивелуч.