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Самолет авиакомпании «Ямал» прервал взлет из-за сбоя компьютера

Самолет авиакомпании «Ямал», следующий рейсом из Уфы в Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя бортового компьютера. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.

Самолет авиакомпании «Ямал» прервал взлет из-за сбоя компьютера
© РИА Новости

«Самолет SU-95 „Уфа — Новый Уренгой“ утром 30 июня вернулся на исполнительный старт из-за сбоя бортового компьютера. Решение принял командир воздушного судна», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Корреспондент агентства направил запрос о состоянии воздушного судна в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не получен.

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