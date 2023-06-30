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Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву

Жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «сибирская язва». В регионе ввели карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву
© РИА Новости

Уточняется, что прокуратура проводит проверку по факту госпитализации местного жителя. Также для исследования были привлечены специалисты региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии и здравоохранения.

По предварительным данным, 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая производили убой лошади для сдачи мяса. В ведомстве отметили, что 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья.

Его поместили в больницу 30 июня. Она расположена в городе Кызыл. Подчеркивается, что в отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования.

Также стало известно, что мясо конины без ветеринарного свидетельства было приобретено жителем города Ак-Довурак. Продукцию уже изъяли.

По данному факту следственные органы проводят проверку.

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