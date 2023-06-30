Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву

Жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «сибирская язва». В регионе ввели карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Уточняется, что прокуратура проводит проверку по факту госпитализации местного жителя. Также для исследования были привлечены специалисты региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии и здравоохранения.

По предварительным данным, 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая производили убой лошади для сдачи мяса. В ведомстве отметили, что 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья.

Его поместили в больницу 30 июня. Она расположена в городе Кызыл. Подчеркивается, что в отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования.

Также стало известно, что мясо конины без ветеринарного свидетельства было приобретено жителем города Ак-Довурак. Продукцию уже изъяли.

По данному факту следственные органы проводят проверку.