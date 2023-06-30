В Татарстане произошел взрыв на территории нефтегазодобывающего управления

Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел во время очистки резервуара на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино. За взрывом последовал пожар — его площадь уточняется. Причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, что 20 июня взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате происшествия пострадали 12 человек, еще четверо погибли.