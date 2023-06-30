Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

"Сегодня ночью в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, <...> прозвучало несколько серий взрывов, - написал он в своем Telegram-канале. - Часть из них - это работа [систем] ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей города, другая часть - прилеты по целям".