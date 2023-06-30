Строителю оторвало руку при обрушении лесов в Москве

В московском Зеленограде два человека пострадали при обрушении строительных лесов на улице Конструктора Лукина, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, одному из рабочих оторвало руку.

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Врачи уже оказывают первую помощь пострадавшим. Другие подробности произошедшего не уточняются.

По данным источника «360» в экстренных службах, инцидент произошел в Зеленограде утром. Строительные леса обрушились по адресу: улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 13.

На прошлой неделе в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейке обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков. СМИ писали, что крыша рухнула во время ремонтных работ из-за обломившейся балки, которая держала потолок.