Опекуну шестилетнего мальчика, найденного в Екатеринбурге, предъявили обвинения в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Чкаловского районного суда города.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области рассказали, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Женщина скрывала факт гибели мальчика перед сотрудниками органов опеки, а они в свою очередь не предприняли усилий для выяснения обстоятельств жизни ребенка в семье. В результате это позволило опекунше скрывать гибель ребенка продолжительное время и получать выплаты.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников органов опеки.