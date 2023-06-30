Женщине-опекуну погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, который считался пропавшим, предъявили обвинение в истязании, убийстве и мошенничестве при получении выплат, сообщили в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

"В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Наумовой В., обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), ч. 2 ст. 117 (истязание), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщили в суде.

В понедельник опекун заявила о пропаже ребенка, после чего горожане и правоохранительные органы организовали масштабные поиски, в которых участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Позже было обнаружено тело ребенка, его 33-летняя опекун задержана.