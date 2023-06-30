Стало известно о диверсии на железной дороге в Иркутской области
В Иркутской области произошла диверсия на железнодорожных путях рядом с вагоноремонтным предприятием «Трансвагонмаш». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным информационного ресурса, неизвестный поджег релейный шкаф, который обеспечивал работу светофоров.
Ранее сотрудники силовых структур в Омске задержали мужчину, который поджег релейные шкафы на железнодорожных путях, выполняя «задание» кураторов из социальной сети.
Газета.Ru: главные новости