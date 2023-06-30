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Стало известно о диверсии на железной дороге в Иркутской области

В Иркутской области произошла диверсия на железнодорожных путях рядом с вагоноремонтным предприятием «Трансвагонмаш». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Стало известно о диверсии на железной дороге в Иркутской области
© Восточное межрегиональное CУТ СК России

По данным информационного ресурса, неизвестный поджег релейный шкаф, который обеспечивал работу светофоров.

Ранее сотрудники силовых структур в Омске задержали мужчину, который поджег релейные шкафы на железнодорожных путях, выполняя «задание» кураторов из социальной сети.

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