Мошенники украли у профессора из Петербурга 2,5 млн рублей
Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Жертвой стал преподаватель Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Они заявили мужчине, что по нему проходит расследование, связанное с мошенническими действиями, и если он не переведёт деньги, то об этом расскажут во всех инстанциях и на его работе», – сообщил собеседник издания.
Вскоре после того, как мужчина перевёл деньги, он понял, что его обманули и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются.