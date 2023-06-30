Четырех мужчин задержали за организацию незаконной миграции в Москве

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве были задержаны четверо подозреваемых мужчин в возрасте от 34 до 42 лет, в том числе предполагаемый организатор. В ходе обысков по месту жительства предполагаемых соучастников оперативники обнаружили бланки миграционных карт, поддельные патенты, отрывные талоны уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Кроме того, изъяты носители информации, средства связи, оттиски печатей юридических лиц, в том числе зарубежных, штампы и оргтехника, которая использовалась для изготовления фиктивных документов», - рассказал Васенин.