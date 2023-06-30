После прорыва Каховской ГЭС затопленными остаются 6 населенных пунктов

После прорыва Каховской ГЭС затопленными остаются шесть населенных пунктов в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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В этих населенных пунктах до сих пор затоплены 9,5 тыс. жилых домов, что составляет около 40% строений. Уровни воды почти не снижаются, отметил он.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище составляет шесть метров, оно продолжает мелеть.

По словам Сигуты, воду оттуда регулярно забирают на пробы и анализируют.

Он также добавил, что точная площадь высохшего участка водного ресурса пока не подсчитывалась, это будет сделано после того, как закончится спад воды.