Во Франции в ходе беспорядков задержали более 650 человек

Число задержанных во время беспорядков в ночь на пятницу во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля, превысило 650. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"В соответствии с моими указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний", - написал Дарманен.

По словам главы МВД, в минувшую ночь полицейские, жандармы и пожарные столкнулись с крайне высоким уровнем насилия, который "нечасто происходит во Франции".