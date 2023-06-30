В Бердянске прогремела серия взрывов

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июня российские военные отразили ракетную атаку со стороны Украины на Мелитополь. Отмечается, что сработали российские средства ПВО, предотвратившие ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска хотели обстрелять город Мелитополь, но их попытка не увенчалась успехом. В итоге повреждений и пострадавших нет, заявили в Запорожской области.