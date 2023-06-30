В Хабаровском крае тигр напал на человека

В Хабаровском крае в этом году увеличилось число конфликтных ситуаций с краснокнижными хищниками. Одной из главных причин происходящего стало сокращение популяции кабана - традиционной кормовой базы хищника - из-за африканской чумы свиней. Для выравнивания ситуации в крае было подписано постановление о запрете охоты на этот вид парнокопытных на три года.

Тигры часто заходят в поселения. Помимо этого, в крае происходят инциденты с участием тигров и людей. В феврале в тайге в Советско-Гаванском районе нашли останки человека, погибшего, предположительно, в результате нападения тигра. После этого стало известно, что амурский тигр напал на охотников в зимовье в тайге в Нанайском районе Хабаровского края. Также тигр напал на мужчину из лесозаготовительной бригады, когда тот ремонтировал трактор, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.