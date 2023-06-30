Figaro: в ходе беспорядков во Франции задержали более 400 человек
Более 400 человек задержаны во Франции в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего подростка от рук полиции.
Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на источники в МВД.
«Эти рекордные задержания отражают твёрдые инструкции, которые министр дал префектам и полиции», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что возраст большинства задержанных составляет от 14 до 18 лет.
Ранее стражи порядка задержали 328 человек по всей Франции в ходе беспорядков.
Также сообщалось, что застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьёй.