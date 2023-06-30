Россиянам рассказали о «минуте тишины» в зонах ЧС

Периодическое объявление в зоне крупного землетрясения «минуты тишины» или так называемого «золотого часа» при разборе завалов обрушившихся строений значительно увеличивает шансы на спасение людей, которые могут под ними находиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По сообщению чрезвычайного ведомства, «Золотой час» - это 60 минут, когда защитные функции организма работают на пределе и надо успеть спасти человека.

При объявлении «минуты тишины» при разборе завалов прекращает работать вся техника, спасатели также соблюдают тишину. Они прислушиваются к каждому звуку, так как у пострадавших есть время подать сигнал о помощи.