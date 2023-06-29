Суд рассмотрит дело о хищении из бюджета России более 100 миллионов рублей

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении 12 участников организованной группы, которая занималась хищением бюджетных денег во время поставок товаров в город Игарка Туруханского района Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщило управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

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По данным следствия, с 2016-го по 2018 год подозреваемые организовали поставку и оплату товара по искусственно завышенной стоимости, а также оказание фиктивных услуг. Все это нанесло ущерб более чем на 100 миллионов рублей. При помощи фиктивных финансовых операций участники группы вовлекли в легальный экономический оборот более трех миллионов похищенных рублей.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 160 («Присвоение или растрата»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 173.1 («Незаконное создание юридических лиц») УК РФ. Дело насчитывает 16 эпизодов, материалы составляют около 270 томов.

В ведомстве заявили, что в группировке участвовали госслужащие и представители бизнеса. На имущество обвиняемых наложен арест в общей сумме более 30 миллионов рублей, им предъявлены иски о взыскании ущерба.

По информации Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Натаров и его сын Антон, который работал советником Александра Усса, когда тот был губернатором Красноярского края.