Москвичку заподозрили в убийстве своей 10-месячной дочери

В Москве обнаружили тело десятимесячного ребенка. Мать девочки подозревают в убийстве дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным издания, инцидент произошел на Онежской улице. Отец ребенка пришел с работы домой. Когда он открывал дверь, на него напала с ножом жена. Мужчине удалось защититься и запереть супругу в квартире, после чего он вызвал экстренные службы.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь квартиры. Там они обнаружили тело маленькой девочки с несколькими ножевыми ранениями.

Было установлено, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице. Ее положили туда зимой 2023 года, а выписали через несколько месяцев - весной.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.