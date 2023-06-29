Москвичку заподозрили в убийстве своей 10-месячной дочери

Москвичку подозревают в жестоком убийстве своей 10-месячной дочери
В Москве обнаружили тело десятимесячного ребенка. Мать девочки подозревают в убийстве дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, инцидент произошел на Онежской улице. Отец ребенка пришел с работы домой. Когда он открывал дверь, на него напала с ножом жена. Мужчине удалось защититься и запереть супругу в квартире, после чего он вызвал экстренные службы.
Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь квартиры. Там они обнаружили тело маленькой девочки с несколькими ножевыми ранениями.
Было установлено, что женщина проходила лечение в психиатрической больнице. Ее положили туда зимой 2023 года, а выписали через несколько месяцев - весной.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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