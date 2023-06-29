Губернатор сообщил об обстреле белгородского хутора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по хутору Панков, расположенном в Шебекинском городском округе.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

«Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля», — заявил глава региона.

Он указал, что на месте работают аварийные и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал о пострадавшей при обстреле Шебекино.

31 мая губернатор заявлял, что ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР с мирными жителями. Согласно сообщению Гладкова, в результате обстрела погиб охранник учреждения, еще два человека был ранены.