Житель Петербурга выкинул с 18-го этажа телевизор и чуть не покалечил прохожих

Житель Санкт-Петербурга выкинул с 18-го этажа телевизор и чуть не покалечил стоящую у подъезда пару. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На них видна пара, которая стоит у подъезда и беседует. Через несколько секунд рядом с ними на землю падает телевизор. Испуганная пара сразу отошла подальше. Мужчина, который выкинул телевизор, в это время выглянул в окно и начал объяснять недовольным соседям причину своего поступка.

«Я уронил телевизор свой, что из этого? Это мой телевизор, а не ваш! Это моя судьба, а не ваша жизнь!» — кричал он.