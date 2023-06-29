ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала жительницу Луганска, собиравшую информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ) для украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным ведомства, с октября 2022 года женщина собирала данные о дислокации российских военных и подразделений Народной милиции ЛНР. Она делала это по заданию лица, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.