Автора Telegram-канала приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 29-летнего блогера и автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, пропаганде терроризма, возбуждении ненависти по национальному признаку и реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

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Ушакова признали виновным по всем четырем статьям. Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты и другие информационно-телекоммуникационные сети в интернете.