Драка таксистов в Подмосковье попала на видео
Драка двух таксистов в Мытищах попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО».
В снятом очевидцами ролике двое мужчин остановили свои авто на обочине дороги, вышли и устроили потасовку. Третий мужчина пытается их разнять, еще один молча стоит в стороне и смотрит. Постепенно к месту событий подтягивается все больше людей.
«Утренняя планерка у таксистов в Мытищах. Распределяют районы и клиентов, обсуждают подорожание бензина!» — иронично заметил автор поста.
Юзеры в комментариях отметили, что один из противников заметно уступает другому. «Весовая категория у того, что в зеленом, поинтересней.. Толку, правда, мало», — написал один из них.
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