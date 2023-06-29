На востоке города хулиган разбил створку турникета на выходе со станции метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 июня.

По ее словам, преступление произошло на станции «Первомайская». Торопившийся пассажир разговаривал по телефону и решил ударить стеклянную створку турникета локтем. В результате дверца разбилась, а преступник скрылся. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Личность злоумышленника установили, подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний ранее судимый мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Также злоумышленника обяжут возместить нанесенный материальный ущерб.