Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР пособника украинской разведки
Специалисты федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали пособника украинской разведки. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления.
Задержание произошло в городе Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР).
— Житель республики установил отношения сотрудничества с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), — говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант обвинения получал задания на сбор и передачу информации от разведки Украины. Обвиняемый передавал сведения о позициях и дислокации военной техники армии России, которая принимает участие в спецоперации.
Все данные, которые фигурант получал, были переданы сотруднику СБУ через интернет-мессенджер. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Обвиняемому грозит до 20 лет колонии, передает РИА Новости.
Недавно оперативники службы задержали подозреваемого в шпионаже гражданина Украины в Нальчике. Известно, что мужчина передал представителю иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности России.