Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР пособника украинской разведки

Специалисты федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали пособника украинской разведки. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления.

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Задержание произошло в городе Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР).

— Житель республики установил отношения сотрудничества с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант обвинения получал задания на сбор и передачу информации от разведки Украины. Обвиняемый передавал сведения о позициях и дислокации военной техники армии России, которая принимает участие в спецоперации.

Все данные, которые фигурант получал, были переданы сотруднику СБУ через интернет-мессенджер. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Обвиняемому грозит до 20 лет колонии, передает РИА Новости.