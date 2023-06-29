Названа возможная причина схода вагонов с цементом на Павелецком направлении
По одной из версий, шесть вагонов с цементом на Павелецком направлении сошли с рельсов из-за движения с тормозными башмаками. Об этом стало известно в четверг, 29 июня.
Как сообщил Telegram-канал «Mash», приспособления для торможения составов забыли убрать.
В результате у станции Бирюлево-Товарная перевернулась часть грузового состава. Некоторое время движение по направлению было парализовано. Пассажирам электричек пришлось идти пешком вдоль ж/д путей. В настоящий момент сообщение частично восстановлено.