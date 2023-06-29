Сильное задымление произошло в здании бургерной возле Ленинградского вокзала в Москве. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет РИА Новости.

«Рядом с Ленинградским вокзалом возникло сильное задымление в бургерной», - пояснил он.

По словам представителя экстренных служб, все посетители покинули бургерную. По предварительной информации, очаг пожара находится на кухне.

На кадрах, которые привело издание, видны клубы серого дыма, заволакивающие здание и площадь перед ним.

Ранее стало известно, что шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции Бирюлево в столице. Как сообщают СМИ со ссылкой на РЖД, пострадавших нет. Также отсутствует угроза экологии. Движение по станции Бирюлево приостановили. Москвичей предупредили о задержках электричек.